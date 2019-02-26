ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde çöp konteynerında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Alsancak Mahallesi 2196. Sokak üzerinde meydana geldi. Kağıt toplayıcılığı yapan kişi, çöp konteynerında poşete konulmuş bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, cesedin yeni doğmuş kız çocuğuna ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bebeği bıraktığı şüphesiyle bir kadını gözaltına alındı.

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Haber: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ / ANKARA,()

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