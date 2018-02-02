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DHA ANKARA- Ankara'da çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, 6 ev ise kullanılmaz hale geldi. Yangın, saat 16.00 sıralarında Altındağ Kale Mahallesi Uç Sokak üzerinde bulunan bir gecekondu evde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen...

DHA ANKARA- Ankara'da çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, 6 ev ise kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Altındağ Kale Mahallesi Uç Sokak üzerinde bulunan bir gecekondu evde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın bitişiğinde bulunan diğer beş eve sıçradı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yangının çıktığı sokağa giden yolların dar olmasından dolayı itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 3 kişiden 2’si hastanede, biri ise olay yerinde bulunan ambulansta tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Mahalle sakinlerinin üzüntü içerisinde takip ettiği yangında altı ev kullanılmaz hale geldi.


Görüntü dökümü:

-Sokaktan görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Mahalle sakinlerinden görüntü

-Detay
Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,()

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