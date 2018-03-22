Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 160 sağır ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile 11 milyon TL dolandıran 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu ana kadar 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 160 sağır ve dilsizi kooperatif kurmak bahanesi ile dolandıran ve toplanan paraları zimmetine geçiren 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmiştir . operasyon kapsamında şu ana kadar 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin mağdurları toplam 11 milyon TL dolandırarak bu paraları zimmetine geçirdikleri tespit edilmiştir" denildi
DHA ANKARA: Ankara' da büyük operasyon;Kooperatif vaadiyle 11 milyon dolandırdılar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 160 sağır ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile 11 milyon TL dolandıran 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu ana kadar 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Ankara...
22 Mart 2018 Perşembe 11:10
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