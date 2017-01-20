DHA ANKARA- Ankara'da anayasa değişikliği ve kadına yönelik şiddet protestosu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Halkevleri, Başkent Dayanışması, STK temsilcileri ve vatandaşlar, dün Meclis'te yaşanan kadın milletvekillerine yönelik şiddeti Konur Sokak'ta protesto etti.

"Hayır" yazılı mor döviz taşıyan eylemciler, anayasa değişikliğine ve kadına yönelik şiddete tepkilerini şu sloganlarla gösterdi:"Kadına yönelik şiddete Hayır", "Eril siyasete Hayır", "Tecavüze karşı sessiz kalan AKP'lilerin meclisteki kadına yönelik şiddetine hayır", "Kadın düşmanlığına Hayır", "Dünya yerinden oynar, aydın ve ilerici kadınlar özgür olsa" "Çocuklara tecavüz edilirken AKP'li kadınlar neredeydiniz?" "Anayasa değişikliğinize de, şiddetinize de Hayır", "Meclis'te tecavüz yasası aklanırken neredeydiniz?", "Çığ gibi gelen karanlığı engelleyeceğiz""

ANKARA()