DHA ANKARA- Ankara'da 9 çocuklu 2 akraba ailenin gecekondudaki dramı

SURİYELİ vatandaşların yaşadıkları Gaziantep'e gelip, yevmiyelerinin yarı fiyatına çalışmaları sonucu işsiz kalan 9 çocuklu iki akraba aile, ekmek parası için Ankara'ya göç etti. Mamak İlçesinin Akdere Mahallesi'nde atıl durumda bulunan, elektiriği ve suyu kesik bir gecekonduya sığınan 2 aile, zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermeye çalışıyorlar.

Beş çocuk babası Sait Köseceli (32), Gaziantep'te inşaatlarda çalışarak evine ekmek götürebildiğini belirtirken, çok sayıda Suriyeli vatandaşların son zamanlarda Gaziantep'e kadar gelerek aldıkları yevmiyelerin yarı fiyatına çalışmaya başlaması sonucu ekmek parasını çıkaramaz duruma geldiklerini söyledi. Köseceli, "Ben ve kayım biraderim Ferman Aslan (28) yeni bir hayat ve iş umuduyla Ankara'nın Mamak İlçesi, Akdere Mahallesi'nde yıkılmaya yüz tutmuş bir gecekonduya sığındık. Yaşadığımız gecekondunun elektriği ve suyu yok. Bir aydır iş arıyoruz, bize kimse iş vermedi. Hiç bir kurum ve kuruluştan yardım alamadık. 9 çocuğumuz aşırı soğuklardan hepsi hasta. Sokaklarda atık madde toplayarak satmaya çalışıyoruz. Onu da yaptırmıyorlar. sığındığımız gecekondu için 'kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılacak, çıkın' diyorlar. 9 çocukla 13 kişiyiz. Bu kış kıyamette nereye sığınacağız bilemiyoruz. Çocukların üst başlarında soğuktan korunacak giysileri yok. Su olmadığı işin yıkanamıyorlar. Kirli oldukları için okula bile gönderemiyoruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesi için yetkilerden yardım istiyoruz" dediler.

Gaziantep'ten yeni bir iş ve yeni bir hayat umuduyla bir ay önce Ankara'ya 28 yaşındaki kayınbiraderi 4 çocuk babası Ferman Aslan ile geldiklerini ifade eden 32 yaşındaki 5 çocuklu Sait Köseceli, zor durumda kaldıklarını söyledi. Mamak'ın Akdere Mahallesi'nde atıl durumda, elektriği ve suyu kesik gecekonduya sığındıklarını belirten Köseceli, "Bir aydır iş arıyoruz, bulamadık. Şimdi sokaklardan atık madde toplamaya çalışıyoruz. Bu işi de yaptırmıyorlar. Benim ve kayınbiraderim Ferman'ın 9 çocuğu var. Benim 7 yaşındaki oğlum Süleyman yüzde 50 engelli. Bazı günler çöplerden atık ekmek toplayarak çocukların karnını doyurmaya çalışıyoruz. Çevremizdeki gecekondular yıkıldığından, az sayıda bir-iki komşu bazen yardım ediyor, ama onların durumları da pek iyi değil. Elektrik olmadığı için gece karanlıkta kalıyoruz. Su kesik olduğu için çocuklara banyo yaptıramıyoruz. Kirli oldukları için okula da gönderemiyoruz. Giyecek elbiseleri hep eski. soğuktan korunacak elbiseleri yok. Sokaklardan odun parçaları toplayarak ancak küçücük bir odada soba yakarak ısınmaya çalışıyoruz. Ben ve kayınbiraderim Ferman ile eşlerimizin okuma-yazması yok. Yaşadığımız mağduriyetin giderilmesini bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- 5 çocuk babası Sait Köseceli ve 4 çocuk sahibi kayın biraderi Ferman Aslan'ın sığındıkları gecekondudan detay görüntüler,

- Çocukları ile tek bir odada yaşam savaşı veren Köseceli ve Aslan ailelerinin eşlerinin yaşadıkları sıkıntıları anlatan açıklamaları,

- Mağduriyetlerinin giderilmesi için kurum ve kuruluşlardan yardım talepleri görüntüleri,

- Soba kenarında ısınmaya çalışan çocuklardan ve soba üzerinde kazanla pişirilmeye çalışılan yemekten detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, ()-

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