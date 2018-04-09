DHA ANKARA-  Ankara'da 63 sanıklı tank taburu darbe davasında karar çıktı



15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında Mamak'taki 28’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Tank Taburundaki faaliyetlerle ilgili, 63 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 27 sanığa müebbet, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etmek' suçundan 14 sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Darbe girişimi sırasında vatani görevini yapan 11 er ise beraat etti.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görülen davanın son celsesinde sanıklara son sözleri soruldu. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar eski Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Nuri Büyükyazıcı, değişik rütbelerdeki Turan Baysal, Adil Baykal, Abdullah Çakır, Fatih Anaz, Hüseyin Nişancı, İsmail Göktürk, Mahmut Onur Uçar, Eray Koç, Ahmet Özkılıç ve Bayram Kılıç'a 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca bu sanıklardan 'kasten adam öldürme' suçu işlediğine hükmettiği Nuri Büyükyazıcı'ya 5, Bayram Kılıç'a 2, Fatih Anaz'a ise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

27 SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Mahkeme, sanıklar Selim Gedikli, Ramazan Ulutaş, Mustafa Ümit Taşpınar, Soner Demirci, Fatih Topal, Uğur Kaya, Halil İbrahim Çubuk, Ali Aksoy, Şerafettin Atmaca, Mehmet Levent Özer, Rıfat Gökçen, Vedat İpek, Erkan Doğru, Kadir Özsağlam, Sinan Karışmaz, Mehmet Cankurt, Uğur Aymayan, Yunus Parakazan, Aslan Köse, Yunus Akyüz, Ziya Özgür Çiçek, Mehmet Akdeniz, Mustafa Durdu, Emrah Cesim, Serhat Şahin, Atakan Göktürk ve Ercan Yalçın'a aynı suçtan müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar Süleyman Kırsever, Mutlu Dilek, Ferhat Coşkun, Samet Karakuş, İsmet Uğurlu, Süleyman Erkaç, Mehmet Çınar, Uğur Özel, İlhami Aytemiz, Mustafa Toker, Ersel Yaşar, Yusuf Kenan Deniz, Rüçhan Öner ve Yunus Ünlüsoy'ın ise 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

DİĞER SUÇLARDAN DA CEZA YAĞDI

Sanıklar, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçunun yanı sıra diğer suçlardan da cezalandırıldı. Buna göre, eski Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Nuri Büyükyazıcı'ya 5 kişiyi kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 37 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 594 yıl, kamu malına zarar verme suçundan 9 yıl ve müştekilerin malına zarar verme suçundan ise 55 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi. Sanık Fatih Anaz'a, 3 kişiyi kasten öldürme suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 11 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 195 yıl, kamu malına zarar verme suçundan 9 yıl ve müştekilerin malına zarar verme suçundan 9 yıl 2 ay hapis verildi. Sanık Ali Aksoy, 2 kişiyi kasten öldürme suçundan 2 kez müebbet, 11 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 163 yıl 6 ay, kamu malına zarar verme suçundan 7 yıl 6 ay, müştekilerin malına zarar verme suçundan 7 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Sanık Bayram Kılıç, 2 kişiyi kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, kamu malına zarar verme suçundan 9 yıl, müştekilerin malına zarar verme suçundan 9 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı. Bu suçlardan diğer sanıklara da değişik yıllarda hapis cezaları verildi.

Mahkeme, darbe girişimi sırasında er olarak vatani görevini yapan ve tutuksuz yargılanan 11 sanığın ise beraatine hükmetti.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA, ()-