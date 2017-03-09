DHA ANKARA - Ankara'da 500 polisle narkotik operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keğlence mekanlarına 500 polisle narkotik operasyonu düzenledi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 36 eğlence mekanına narkotik operasyonu gerçekleştirdi. 500 polisin katıldığı operasyona yunus ekipleri de destek verdi. Ekipler, girdikleri eğlence mekanlarında müşterilerin genel bilgi toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi ve üst araması yaptı. Aranan toplam 5 kişi hakkında cezai işlem gerçekleştirildi.
Görüntü Dökümü
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Haber-Kamera: ANKARA ()
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