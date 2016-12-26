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DHA ANKARA - Ankara'da 27 Aralık'ta bu yollar kapalı

 ANKARA Valiliği, 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 97'nci Yıl Dönümü kutlama törenleri nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları belirledi. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97'nci...

DHA ANKARA - Ankara'da 27 Aralık'ta bu yollar kapalı

 ANKARA Valiliği, 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 97'nci Yıl Dönümü kutlama törenleri nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları belirledi. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97'nci Yıl Dönümü Kutlama Törenleri kapsamında; 27 Aralık günü saat:11.00'de Kara Harp Okulu Komutanlığı 2 No'lu Nizamiye'den hareketle öFevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi-Anadolu Meydanı güzergâhını takiben Anıtkabir 1 No'lu Nizamiye (Anadolu Meydanı)'de sona erecek 'Atatürk Garnizon Koşusu'nda' başlangıç ve varış noktaları arasındaki gidiş istikameti, koşunun başlamasından 15 dakika önceden başlanarak, geçiş sonuna kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Aynı gün saat 13.15'te, Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinde ilk karşılandığı nokta olan Dikmen Keklikpınarı'nda yapılacak tören için, Dikmen Caddesi üzerinden tören alanına gelen yol güzergahları, törenin başlama saatinden 20 dakika önce tören sonuna kadar araç trafiğine kapatılacak. Yine aynı gün 15:00-15:30 saatleri arasında Ankara Tren Garı önünden hareketle Cumhuriyet Bulvarı'nı takiben Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek olan Seğmen Alayı Kortej Yürüyüşü için başlangıç ve varış noktaları arasındaki yollar, gidiş istikametinin yürüyüş sonuna kadar kısa süreli olarak araç trafiğine kapatılacak. Saat 14.00'te, Dikmen Keklikpınarı'nda başlayıp Tren Garı önünde sona erecek olan 81. Büyük Atatürk Koşusu'nun yapılacağı, Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anadolu Meydanı güzergâhında başlangıç/varış noktaları arasındaki yolların gidiş istikameti, koşunun başlamasından 15 dakika önceden itibaren geçiş sonuna kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Ankara Valiliği, bu güzergahları kullananların, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağını belirtti.

Haber: ANKARA, ()

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