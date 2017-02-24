DHA ANKARA - Ankara'da 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, sigara kaçakçılığında kullanılan aracın plaka tespiti yapıldığı ifade edilirken, araçta yapılan arama sonucunda bin 700 karton (17 bin paket) bandrolsüz kaçak sigaraya el konulduğu, Suriye uyruklu araç sürücüsü A. H.'nin ise yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

Ankara Valiliği'nin sigara kaçakçılığına ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde ,"Kaçak sigara yoğun olarak ilimiz Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu şahısların organize bir şekilde sigara kaçakçılığı yaptıkları bilgisi üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, sigara kaçakçılığında kullanılan aracın plaka tespiti yapılmıştır.

Plaka tespiti yapılan ve Mersin ilinden geldiği belirlenen araç, Gölbaşı ilçesi girişinde durdurularak aranmıştır. Araçta yapılan aramada 1.700 karton (17 bin paket) bandrolsüz kaçak sigaraya el konulmuş, Suriye uyruklu araç sürücüsü A. H., yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmiştir."



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