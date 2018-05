DHA ANKARA- Ankara'da 12 dakikalık sağanak afeti (Ek)

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELİDEYE BAŞKANI TUNA: 500 YILDA BİR OLABİLECEK BİR AFET"

Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan sel felaketinin ardından olay yerinde incelemelerde bulanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Bu bir afet 500 yılda bir olabilecek bir afet. Bu Ankara'nın tarihinde görülmemiş bu bölgede. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Yaralıların hayati tehlikesi yok. Maddi hasar büyük. Meteoroloji tahmininin ötesinde bir yağış oldu. Ankara'da yağış oldu bu bölgede afet oldu. Bunun önlemi olamaz. Böyle bir afet çok kısa bir sürede böyle bir afet ile karşılaşınca ne yapabilir siniz? Bunun önlemi olacak gibi bir şey değil. Önlemler filan söz konusu değil. Bu bir afet oldu nadir yaşanabilecek bir afet" dedi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan sele ilişkin, CNN Türk canlı yayınına bağlanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, açıklamalarda bulundu.

"METEOROLOJİ TAHMİNİNİN ÖTESİNDE BİR YAĞIŞ OLDU"

Mustafa Tuna, meteoroloji tahmininin ötesinde bir yağış olduğunu belirterek, "Meteoroloji tahmininin ötesinde bir yağış oldu. Ankara'da yağış oldu bu bölgede afet oldu" dedi.

"BUNUN ÖNLEMİ OLAMAZ. BÖYLE BİR AFET ÇOK KISA BİR SÜREDE BÖYLE BİR AFET İLE KARŞILAŞINCA NE YAPABİLİR SİNİZ?"

‘Akşam yağış olursa bir önlem alındı mı?’ sorusuna Tuna, "Bunun önlemi olamaz. Böyle bir afet çok kısa bir sürede böyle bir afet ile karşılaşınca ne yapabilir siniz? Bunun önlemi olacak gibi bir şey değil. Önlemler filan söz konusu değil. Bu bir afet oldu nadir yaşanabilecek bir afet" dedi.

"MAMAK BELEDİYE BAŞKANI AKGÜL: CAN KAYBIMIZ YOK HAMD OLSUN. 6 YARALIMIZ VAR"

Mamak Belediye Başkanı Mesut AkgüL’de açıklamasında, "Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun. Ciddi bir afet yaşandı. Ankara'nın diğer yerlerinde olmayan bir yağış oldu çok kısa sürede. Araçların ve dükkânların hasarları var. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte buradayız. Tüm ekiplerimiz bir taraftan molozları kaldırırken bir taraftan hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Can kaybımız yok hamd olsun. 6 yaralımız var onlar da şu anda hastanede. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"BUNUN ALT YAPI İLE İLGİSİNİN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

"Mamak'ın nasıl bir alt yapısı var Meteoroloji bir uyarı yapmış mıydı?" sorusuna Mesut Akgül, "Buranın alt yapı ile ilgili çok geniş çaplı alt yapı mazgalları yapılmıştı. Ama bu afet dediğim gibi. 80'li yıllarda olmuştu. Ondan sonraki çalışmalar yapılmıştı ama çok kısa sürede bu kadar olması bunun alt yapı ile ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Onun tespitine bakılacaktır. Eksik yerler varsa onlar tamamlanır ama alt yapı ile ilgili bir hadise değil" diye yanıt verdi.

"100'ÜN ÜZERİNDE ARACIN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ"

‘Ne kadar hasar var?’ sorununa Mesut Akgül, "Şu anda bir şey söylemimiz doğru değil ama 100'ün üzerinde aracın zarar gördüğünü görüyoruz. Dükkânlarda zararlar var. Can kaybının olmaması sevindirici" dedi.