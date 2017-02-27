DHA ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman başarılı tekvandocuları ödüllendirdi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Antalya Belek'te, 6-9 Şubat tarihlerinde düzenlenen 5'inci Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası ve 10-14 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 4'üncü Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda dereceye giren Ankara Adliye Spor sporcularını kabul ederek çeşitli hediyeler verdi. Kocaman, başarılarından dolayı tebrik ettiği tekvandoculara destek sözü verdi.

Ankara Adliye Spor, 28 ülkeden 110 kulüp ve 801 sporcunun katıldığı Antalya Belek'te, 6-9 Şubat tarihlerinde düzenlenen 5'inci Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası ile 48 ülkeden bin 856 sporcunun katıldığı 10-14 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 4'üncü Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda çeşitli dereceler kazandı. Takım olarak, Yıldızlar Avrupa Şampiyonu, Büyükler Avrupa 5'incisi ve genel klasmanda Avrupa 3'üncüsü olan Adliye Spor'un birçok sporcusu da bireysel dalda derecelere girdi.

Tekvandocuları başarılarından dolayı, geçtiğimiz Cuma günü Ankara Adliyesi'nde kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, sporculara tek tek hediyelerini takdim etti.

Adliye Spor Kulübü Derneği Başkanı ve bazı başsavcı vekillerinin de yer aldığı törende konuşan Kocaman, başarılarından dolayı sporcuları tebrik ederek, "Ben de zamanında spora ilgi duyan ve spor yapmış biri olarak Adliye Spor'la önümüzdeki dönem daha çok ilgileneceğiz. Spora özel bir ilgimiz var. Spora desteğimiz önceki dönemden daha fazla olacak. Birlikte daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

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-Başsavcının sporcuları kabul etmesi

-Konuşma yapması

-Hediyelerini takdim etmesi

Haber-Kamera: Özkan ARSLAN/ANKARA,()