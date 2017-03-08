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DHA ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Mehmet Tosun açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve önceki gün yaşamını yitiren Danıştay Tetkik Hakimi Mehmet Tosun'un hiç tutuklanmadığını açıkladı. Mehmet Tosun'un yaşamını yitirmesinin ardından,...

DHA ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Mehmet Tosun açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve önceki gün yaşamını yitiren Danıştay Tetkik Hakimi Mehmet Tosun'un hiç tutuklanmadığını açıkladı.

Mehmet Tosun'un yaşamını yitirmesinin ardından, CHP eski milletvekili Hüseyin Aygün, sosyal medyadan Tosun'un cezaevinde rahatsızlandığını ve kaldırıldığı hastanede öldüğünü paylaşmıştı. Tosun'un ölümü üzerine yapılan haberler sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Mehmet Tosun'un FETÖ/PDY üyesi olan hakim ve savcılara yönelik 19 Temmuz 2016'da yapılan operasyonda gözaltın alındığını, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol istemiyle sevk edildiği Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldığını açıkladı. Açıklamada, FETÖ soruşturması kapsamında idari yargıda gözaltına alınan başka bir Mehmet Tosun'un daha bulunduğu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltın alanın Eskişehir İdari Mahkeme üyesi Mehmet Tosun'un halen Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunduğu belirtildi.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,()

 

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