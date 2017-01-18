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DHA ANKARA-Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne FETÖ operasyonu

  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önce idari soruşturmayla görevinden uzaklaştırılan Ankara Büyükşehir Belediye çalışanı 58 kişi hakkında gözaltı kararı...

DHA ANKARA-Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne FETÖ operasyonu

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önce idari soruşturmayla görevinden uzaklaştırılan Ankara Büyükşehir Belediye çalışanı 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan çalışanlar olduğu ve 36'sının gözaltına alındığı belirtildi.



Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,()

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