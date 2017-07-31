DHA ANKARA- Anestezi tekniker ve teknisyeni bir gruptan 'kadro' tepkisi 

Anestezi tekniker ve teknisyeninden oluşan bir grup, 30 bin anestezi mezununun işsiz, mağdur olduğunu, kadro yetersizliği nedeniyle atanamadıklarını belirterek hazırlayıp, yayınladıkları video ile bu duruma tepki gösterdi. Görüntülerde Atanamayan Anestezi tekniker ve teknisyenlerinin, boyacı, kasap, inşaat işçisi, pazarcı gibi farklı meslek gruplarında çalıştıkları görülüyor.

"ANESTEZİYE, 2 BİN KADRO. ANESTEZİ HASTANE DIŞINDA HER YERDE"

"Anesteziye, 2 bin kadro. Anestezi hastane dışında her yerde" sloganı ile kadro bekleyen Anestezi tekniker ve teknisyenleri, KPSS'de yeterli puan aldıklarını ancak atanamadıklarını belirterek, Bakanlığın seslerini duyması talebinde bulundu.



Görüntü dökümü

-Farklı meslek gruplarında çalışan anestezi tekniker ve teknisyenlerinin konuşması

-Genel ve detaylar



ANKARA ()



