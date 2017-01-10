DHA ANKARA - Andrey Karlov'un adı Çankaya'da yaşayacak

SUİKAST sonucu hayatını kaybeden Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un adı, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki (ÇSM) sergi salonuna, düzenlenen törenle verildi. Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz siyasi düşüncemiz, etnik kökenimiz, inancımız ne olursa olsun Türkiye'de barış içinde, kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz" dedi.

Çankaya Belediyesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 19 Aralık 2016'da katıldığı "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" fotoğraf sergisinde uğradığı menfur saldırıda öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un adını, yaşamını yitirdiği sergi salonuna verdi. Çankaya Beldiye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen törene, CHP Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya ve CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli de katıldı.

TÜRKİYE'DE BARIŞ İÇİNDE, KARDEŞLİK İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Andrey Karlov'un isminin verildiği salonun açılışında yaptığı konuşmada, Büyükelçi'nin öldürülmesinin Türk ve Rus halklarını derinden yaraladığını belirtti. Türkiye ile Rusya'nın diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkilerinin düzeldiği dönemde Karlov'un öldürülmesiyle iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin yanı sıra dostluğun da hedef alındığını ifade eden Başkan Taşdelen, şöyle devam etti:

"Şunun altını özellikle çizmek gerekiyor, terör bir insanlık suçudur, terörü kim yaparsa yapsın katlettiği insanlıktır ve bu nedenle gücümüzün yettiğince terörü lanetliyoruz. Terör asla amacına ulaşamayacak, terörün en büyük amacı halkı, bizleri sindirmek. Biz de her terör eyleminde haykırıyoruz ki asla başarılı olamayacak. Bu saldırılarda hayatını kaybeden askerimize, polisimize ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Biz siyasi düşüncemiz, etnik kökenimiz, inancımız ne olursa olsun Türkiye'de barış içinde, kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz. Türkiye bu zamana kadar nasıl geldiyse, bundan sonra da yoluna dimdik devam edecek. Barış adına, kardeşlik adına, dostluk adına Sayın Karlov'un adı, öldürüldüğü salonda sonsuza dek yaşayacak"

ANMA KONSERİ

Törenin ardından, Büyükelçi Andrey Karlov'un anısına, tenor Zafer Mutlu ve piyanist Rustam Rahmedov tarafından "Andrey Karlov Anma Konseri" gerçekleştirildi. ÇSM'nin Yaşar Kemal Salonu'nda düzenlenen konserde, ikili anma törenine gelen sanatseverlere Türkçe ve Rusça şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı. İzleyiciler 'Sarı Gelin' ve 'Ah Bir Ateş Ver' şarkılarında Tenor Mutlu'ya uzun süre eşlik ederken, piyanist Rahmedov'un performansı dakikalarca alkışlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Anma konserinden görüntüler

-Sergi salonundaki törenden görüntüler

-Sergi salonundan detaylar

-Törene katılanlardan görüntü

-Detaylar

Haber: ANKARA, ()