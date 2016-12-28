DHA ANKARA - Anayasa Komisyonu'nda 'Hitler' benzetmesi tartışma yarattı

ANAYASA Komisyonu'nda CHP'li İbrahim Özdiş'in 'Hitler de böyle gelmiş' sözlerine, AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. AK Partili Salih Cora ise 'Hitler'i kendi tarihinde ara' deyince milletvekilleri arasında karşılıklı sözlü tartışma yaşandı.

TBMM Anayasa Komisyonu'nun 8'inci toplantısı, 'yedek milletvekilliği' maddesinin çıkarılmasının ardından yeniden düzenlenen anayasa değişikliği teklifinin 6'ncı maddesi üzerindeki görüşmelerle başladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliği teklifinin 6'ncı maddesi üzerinde konuşmak üzere söz aldı. Cumhurbaşkanlığı sisteminin özünün, kuvvetleri birbirinden ayırmak olduğunu belirten Bozdağ, "Bu teklif kuvvetleri yürütme ve yasama da toplamıyor. İkisine de ayrı güç veriyor. Birbirinden tam ayırmıyor. Bunu anlamak için anayasamıza bakmak gerekir. Parlamento nasıl etkin denetim yapacak. Bunu sağlayacak şey yürütme ve yasamayı birbirinden ayırmaktır. Cumhurbaşkanı sorumludur, halktan yetkiyi alıyor ama sorumluluğu bakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcılarıyla yürütecek. Halk cumhurbaşkanını ayrı seçecek, yasamayı da ayrı seçecek. Sadece sandıkta verilen oylarla değil zorunlu oylara güçlü bir iktidar doğuruyor bu sistem. Denetimi etkin şekilde yerine getirecektir. Kuvvetlerin tek elde toplanmasını önleyen, yasama ve yürütmeyi birbirinden ayıran, yasamayı daha güçlendiren yürütmeyi de güçlendiren, siyasi istikrar kuran bir sistemdir. Bu sistemde kazanan en fazla iki dönem kalacak. Kaybettiyse bir dönem. Kaybeden de hemen gidecek. Siyasette yenilenmeyi, kuşak değişimini de getirecek. Buradan diktatörlük çıkar demek fevkalade yanlıştır. Bu düzenlemeleri çarpıtmadır. Etkin yasama denetimi olacak" diye konuştu.

Adalet Bakanı Bozdağ'ın konuşması sırasında sık sık "Aklımızla oynamayın. Aklımızla alay etmeyin. Milletvekilleri bankamatik memuru olacak" diyen CHP Adana Milletvekili Özdiş'in "Hitler de böyle gelmiş" sözleri AK Parti Trabzon Milletvekili Cora'yı kızdırdı. Cora, Özdiş'e "Haddini bil. Hitler'i kendi tarihinde ara" diye bağırdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Anayasa Komisyonu Sözcüsü Abdurrahman Öz'ün uyarılarıyla milletvekilleri arasındaki tartışma sonlandırıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Tartışmadan görüntüler

-Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Haber: Nursima KESKİN / ANKARA, ()