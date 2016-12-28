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DHA ANKARA - Anayasa Komisyonu'nda 'Hitler' benzetmesi tartışma yarattı (2)

 'KATİL YAVUZ SULTAN SELİM' SÖZLERİ KOMİSYONDA OLAY YARATTI Anayasa Komsiyonu'nda söz alan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Alevi Çalıştayı yaptınız ama hiç bir şey çıkmadı. Çalıştayda sadece Yavuz Sultan Selim Katil...

DHA ANKARA - Anayasa Komisyonu'nda 'Hitler' benzetmesi tartışma yarattı (2)

 'KATİL YAVUZ SULTAN SELİM' SÖZLERİ KOMİSYONDA OLAY YARATTI

Anayasa Komsiyonu'nda söz alan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Alevi Çalıştayı yaptınız ama hiç bir şey çıkmadı. Çalıştayda sadece Yavuz Sultan Selim Katil Köprüsü çıktı" sözleri komisyonda gerilime neden oldu. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı, Sarıbal'ın üzerine yürüyerek, özür dilemesini istedi. Poyrazlı, "Sen kimsin Yavuz Sultan Selim'e katil diyorsun?" diye bağırdı. AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da Sarıbal'a tepki gösterdi. Bunun üzerine oturduğu yerden kalkarak, Çavuşoğlu'na "Seninle görüşeceğiz" diyen Sarıbal'ı, milletvekilleri sakinleştirdi. CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün "Yavuz Sultan Selim Aleviler açısından bir katildir. Bunu herkes bilir" sözleri ise tansiyonu daha da yükseltti.

Yaşananlar üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Atalarımız yanlış yapmış olabilir. Biz yanlış yapmayalım. Bizim önerimiz bugün kardeşliği savunmaktır. Tarihe ilişkin kışkırtıcı dil kardeşliğimizi zedeler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kavgadan görüntü

-Kavganın engellenmeye çalışılması

Haber-Kamera: Nursima KESKİN / ANKARA, ()

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