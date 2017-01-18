Milletvekili sayısınıN 550'den 600'e çıkarılmasını öngören 2. madde, 342 oyla kabul edildi.
DHA ANKARA - Anayasa değişiklik teklfinin 2. turunda 2. madde kabul edildi
Milletvekili sayısınıN 550'den 600'e çıkarılmasını öngören 2. madde, 342 oyla kabul edildi.
18 Ocak 2017 Çarşamba 21:17
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