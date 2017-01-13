DHA ANKARA - Anayasa değişikliği teklifinin 9'uncu madde görüşmelerine başlandı (3)

9'UNCU MADDE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinde cumhurbaşkanının Yüce Divan'da yargılanma koşullarını belirleyen 9'uncu madde, 343 kabul, 137 ret, 3 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.
9'UNCU MADDE KABUL EDİLDİ TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinde cumhurbaşkanının Yüce Divan'da yargılanma koşullarını belirleyen 9'uncu madde, 343 kabul, 137 ret, 3 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.
13 Ocak 2017 Cuma 20:36
9'UNCU MADDE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinde cumhurbaşkanının Yüce Divan'da yargılanma koşullarını belirleyen 9'uncu madde, 343 kabul, 137 ret, 3 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.
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