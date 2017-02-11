DHA ANKARA - Anayasa Değişikliği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Anayasası Değişiklik Kanunu Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. 18 maddeden oluşan Anayasa değişikliği yoğun tartışmalara neden olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün onaylayarak Başbakanlığa gönderdiği 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. Değişikliğin Nisan ayında halk oylamasına sunulması bekleniyor.
ANKARA,()
TÜRKİYE Cumhuriyeti Anayasası Değişiklik Kanunu Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. 18 maddeden oluşan Anayasa değişikliği yoğun tartışmalara neden olmuştu.