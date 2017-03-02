DHA ANKARA - Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya programının iptal edilmesinin ardından, Alman Büyükelçi Martin Erdmann, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Alman Elçi'nin Adalet Bakanı Bozdağ'ın talimatıyla Bakanlığa çağrıldığı belirtilen açıklama şöyle:

"Sayın Adalet Bakanımızın Almanya'da vatandaşlarımızla bir araya geleceği programın iptaline neden olan gelişmeler ertesinde, Sayın Bakanımızın talimatıyla Ankara'daki Alman Büyükelçisi bu akşam Bakanlığımıza çağrılarak bu gelişmeden duyduğumuz rahatsızlık ve buna ilişkin tepkimiz Müsteşar Yardımcımız tarafından kendisine aktarılmıştır."

Haber: ANKARA, ()-