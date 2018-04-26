DHA ANKARA - Akşener: Sayın Gül aday olduğu takdirde adaylığımı geriye almam mümkün değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben Sayın Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım. Sayın Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim, başarılar dilerim. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde adaylığını 100 bin imza üzerinden ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil" dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen programa katılan Meral Akşener kadın muhtarlar ile bir araya geldi. Akşener'e yoğun ilgi gösteren kadın muhtarlar fotoğraf çekinmek için birbirleri ile yarıştı. Bunun üzerine Akşener, salonda bulunan masalara giderek kadın muhtarlar ile fotoğraf çekindi.

Kadın muhtarlara teşekkür eden Akşener, "Erken seçime karar verilmesine itirazımız yok. Bu kararı kendileri verdi. Erken seçim muhteremler için vatan hainliği ile eşti. Bir sabah uyandık Sayın Bahçeli esmiş ve ertesi gün görüşme öğleden sonra seçim açıklaması. Tamam karar verdiniz. Sonra dümen döndürüldü. İYİ Partinin seçime girip girmeyeceği konusunda insanlar birbirine düşmüş. 5 evet 5 hayır, üyenin biri yok. Burada huzurunuzda CHP Genel Başkanına, partimizin grup kurmasına vesile olan demokrasi kahramanı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu kardeşlerimize yapılan haksızlığı misliyle sahiplerine iade ediyorum" dedi.

'CHP'NİN ADAYI İKİNCİ TURA KALDI, DESTEKLEYECEĞİZ'

Vatandaşlara güvenerek 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Akşener, "Ben bu işi bulamıyorsam zaten ne işim var. Yani bu grup meselesini, gruplar aday gösterebiliyor, grup kurum kendimi bedavadan aday göstermek için yapmadık. Sadece İYİ Partinin seçime katılabilmesi için bir fedakârlık var ortada. O insanları istismar etmeyi istemiyorum. Dolayısıyla şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığı var. Ben adayım, diğer partiler aday çıkarabilecek gibi görünüyor. Partiyi kurmadan ilan etmiştim. Bir kere daha huzurunuzda ilan ediyorum. Diyelim ki CHP'nin adayı ikinci tura kaldı, şüphesiz her türlü gücümüzle destekleyeceğiz" dedi. Son günlerde Abdullah Gül'ün çatı aday olmasına ilişkin bir baskı oluşturulduğunu iddia eden Akşener, "Ben Sayın Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım. Sayın Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim, başarılar dilerim. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde adaylığını 100 bin imza üzerinden ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Salondan görüntü

-Kadın muhtarlardan görüntü

-Akşener'in kadın muhtarlar ile görüntüsü

-Akşener'in açıklaması

-detay

Haber:Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA,()