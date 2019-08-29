DHA ANKARA - Akşener'den tarihçi Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyareti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vefat eden tarihçi Prof. Dr. Mustafa Kafalı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ünlü Türk tarihçisi Prof. Dr. Mustafa Kafalı, 85 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'daki evinde akşam saatlerine...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vefat eden tarihçi Prof. Dr. Mustafa Kafalı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Ünlü Türk tarihçisi Prof. Dr. Mustafa Kafalı, 85 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'daki evinde akşam saatlerine vefat eden Kafalı'nın sevenleri de ailesini ve yakınlarını yalnız bırakmadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, Kafalı'nın Çankaya ilçesi Yukarı Dikmen Mahallesi'ndeki evine gelerek aileye başsağlığı diledi. Akşener'e İYİ Partili Ümit Dikbayır ile Adana Milletvekili İsmail Koncuk da eşlik etti.
'KUTUP YILDIZIMIZI KAYBETTİK'
Akşener, taziye evi çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türk milliyetçileri camiasının manevi hocasıdır. Hepimizin bir şekilde feyz aldığı bir insandır ama ben 4 yıl öğrencisi olmuş bir insanım. Kutup yıldızımızı kaybettik. Bu akşam, kendimi çok yalnız hissettim. Allah mekanını cennet etsin" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Cenaze evinden görüntü
- Cenazenin çıkarılması
- Meral Akşener’in açıklaması
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,()
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