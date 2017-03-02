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DHA ANKARA - Akıncı Üssü'ndeki Tahsin Şahinkaya İlkokulu', El Bab şehidi Yüzbaşı Alper Kocaman oldu

ANKARA'nın Kahramankazan İlçesi'nde FETÖ terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz darbe girişimi sırasında merkez üs olarak kullandıkları Akıncı Üssü'nde bulunan ve 1980 askeri darbesinin Hava Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral 'Tahin...

DHA ANKARA - Akıncı Üssü'ndeki Tahsin Şahinkaya İlkokulu', El Bab şehidi Yüzbaşı Alper Kocaman oldu

ANKARA'nın Kahramankazan İlçesi'nde FETÖ terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz darbe girişimi sırasında merkez üs olarak kullandıkları Akıncı Üssü'nde bulunan ve 1980 askeri darbesinin Hava Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral 'Tahin Şahinkaya İlkokulu'nun adı değiştirilerek, El-Bab operasyonu sırasında 4 Kasım 2016'da şehit düşen Yüzbaşı Alper Kocaman'ın adı verildi. Törende, şehit Yüzbaşının eşi Azize Kocaman konuşurken gözyaşı döktü.

ŞEHİT YÜZBAŞININ EŞİ KONUŞURKEN YAŞI DÖKTÜ

Düzenlenen törene şehidin eşi Azize Kocaman ile oğlu, 3 yaşındaki Ata, şehidin annesi, babası, ablası, akrabalarının yanı sıra Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Garnizon Komutanı Albay Ahmet İlbaş, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. 1980 darbesi sırasında Hava Kuvvetleri Komutanı olan Tahsin Şahinkaya'nın ismi, okul tabelasından indirilerek, yerine Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit düşen Yüzbaşı Alper Kocaman'ın adı verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El-Bab operasyonda, 4 Kasım 2016 tarihinde şehit düşen Yüzbaşı Alper Kocaman'ın adı, 15 Temmuz darbecilerinin merkez olarak kullandıkları Mürted Hava Üssü içerisinde bulunan ilkokulda yaşayacak.

Alper Kocaman İlkokulu toplantı salonunda düzenlenen törende şehidin eşi Azize Kocaman'ın konuşması sırasında döktüğü gözyaşları, salonda bulunanları duygulandırdı.

'EN BÜYÜK AMACIM, OĞLUM ATA'YI ONUN GİBİ YETİŞTİRMEK'

Azize Kocaman yaptığı konuşmada, eşi ile her zaman gurur duyduğunu belirtirken, ""O vatanını seven, her türlü göreve korkmadan, cesurca koşan ve kendinden önce timindeki askerleri düşünen cesur bir komutandı. Mükemmel bir eş ve babaydı. Benim bundan sonra en büyük amacım, oğlum Ata'yı onun gibi yetiştirmek ve ona layık bir evlat olarak büyütmek. Böyle bir okula adı verildiği için çok mutlu olduk, Alper de şuan çok gururlanıyordur. Şehit Alper Kocaman İlkokulu'ndan eminim ki onun gibi cesur, başarılı, lider ruhlu ve Atatürkçü öğrenciler yetişecektir" dedi.

Tören sonunda protokol üyeleri ve davetliler, şehidin eşi ve aile üyelerine şükran plaketi takdim etti ardından da şehit Alper Kocaman anısına açılan fotoğraf sergisini gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Okulun (Tahsin Şahinkaya' adlı eski tabelasının fotoğrafı

- Okulun, şehidin adının verildiği yeni tabelası görüntüsü

- Saygı duruşu ve istiklal marşı

- Sinevizyon

- Şehit eşinin oknuşması

- Şehit eşinin Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ten plaket alması

- Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün9 şehit eşine hediye vermesi

- Okulda ehit adına acılan serginin acılışı ve gezilmesi.

Haber-Kamera: Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), ()-

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