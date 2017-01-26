DHA ANKARA - Akdeniz ve Güney Ege'de Fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Orta Akdeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini açıkladı. Güney Ege'de ise rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın; cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Haber : ANKARA ()

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