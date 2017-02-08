DHA ANKARA - Akademisyenler kararname ile görevden alınmaları protesto etti

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde son yayımlanan KHK ile 330 akademisyenin görevden alınması protesto edildi.

Yayımlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılan aralarında profesörler, doçentler, yardımcı doçentler ve eğitim öğretim görevlilerinin de bulunduğu akademisyenler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci yerleşkesinde bir araya geldi. Akademisyenlere CHP milletvekilleri ve çok sayıda öğrenci de destek verdi. Emniyet güçleri okul girişinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Cebeci yerleşkesi içerisinde bir araya gelen akademisyenler ve öğrenciler adına yapılan basın açıklamasında, “Bugün yayınlanan KHK ile birçok arkadaşımız işinden atıldı. Bizler bugün burada buna karşı toplandık. Bizler bilimsel ve özgür bir üniversite istiyoruz. Bizler demokratik bütün üniversite bileşenlerinin toplandığı bir üniversite istiyoruz bu taleplerimiz yüzünden işten atılıyoruzö diyerek son yayımlanan kararnameler protesto edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Okulun girişi ve güvenlik önlemleri

Basın açıklaması

CHP'li vekiller

Genel ve Detay Görüntüler

HABER: MUHAMMET BAYRAM-ANKARA,()