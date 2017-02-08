Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...

DHA ANKARA - Akademisyenler kararname ile görevden alınmaları protesto etti

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde son yayımlanan KHK ile 330 akademisyenin görevden alınması protesto edildi. Yayımlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılan aralarında profesörler, doçentler,...

DHA ANKARA - Akademisyenler kararname ile görevden alınmaları protesto etti

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde son yayımlanan KHK ile 330 akademisyenin görevden alınması protesto edildi.

Yayımlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılan aralarında profesörler, doçentler, yardımcı doçentler ve eğitim öğretim görevlilerinin de bulunduğu akademisyenler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci yerleşkesinde bir araya geldi. Akademisyenlere CHP milletvekilleri ve çok sayıda öğrenci de destek verdi. Emniyet güçleri okul girişinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Cebeci yerleşkesi içerisinde bir araya gelen akademisyenler ve öğrenciler adına yapılan basın açıklamasında, “Bugün yayınlanan KHK ile birçok arkadaşımız işinden atıldı. Bizler bugün burada buna karşı toplandık. Bizler bilimsel ve özgür bir üniversite istiyoruz. Bizler demokratik bütün üniversite bileşenlerinin toplandığı bir üniversite istiyoruz bu taleplerimiz yüzünden işten atılıyoruzö diyerek son yayımlanan kararnameler protesto edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Okulun girişi ve güvenlik önlemleri

Basın açıklaması

CHP'li vekiller

Genel ve Detay Görüntüler

HABER: MUHAMMET BAYRAM-ANKARA,()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.