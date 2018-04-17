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DHA ANKARA- AK Parti Sözcüsü Ünal: Biz iç temizliğimizi 15 Temmuz'dan üç yıl önce tamamladık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında yaptığı açıklamalara yanıt olarak, "Biz iç temizliğimizi 15 Temmuz'dan üç yıl önce tamamladık,...

DHA ANKARA- AK Parti Sözcüsü Ünal: Biz iç temizliğimizi 15 Temmuz'dan üç yıl önce tamamladık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında yaptığı açıklamalara yanıt olarak, "Biz iç temizliğimizi 15 Temmuz'dan üç yıl önce tamamladık, sen ve arkadaşların 17/25 Aralık'tan sonra FETÖ'nün kayığına bindiniz, 'delil var mı delil' diye bağırıyordunuz. Zaten 15 Temmuz'a da inanmadınız. Sizin için ne FETÖ ne PYD bir terör örgütü değil deliliniz olmadığı için. Yani kısaca biz bu yapının bir suç örgütü olduğu ortaya çıktığı gün savaşmaya başladık, siz kol kola girdiniz" dedi. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, twitter hesabından şu ifadelere yer verdi: "Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısında bize çağrıda bulunmuş. Kendisine cevabımızdır; biz 17-25 Aralık’tan sonra bu sivil toplum örgütü görünümlü illegal yapının paralel devlet yapılanması olduğunu söyledik ve bunlara karşı her türlü mücadeleyi verdik veriyoruz. Biz ülkemizi bu teröristlerden temizlerken sen ve arkadaşların FETÖ’nün bankalarında hesap açıp finans kuruluşlarına canlı kalkan oluyordunuz. Biz bu işgalcilerle savaşırken sen ve arkadaşların 'elinizde delil mi var' diyerek bu hain yapının medya kuruluşları önünde canlı kalkan görevi görüyordunuz. Biz bu işgalcilerle savaşırken sen ve arkadaşların 'elinizde delil mi var' diyerek bu hain yapının medya kuruluşları önünde canlı kalkan görevi görüyordunuz. Biz iç temizliğimizi 15 Temmuz’dan üç yıl önce tamamladık, sen ve arkadaşların 17/25 Aralık’tan sonra FETÖ’nün kayığına bindiniz, 'delil var mı delil' diye bağırıyordunuz. Zaten 15 Temmuz’a da inanmadınız. Sizin için ne FETÖ ne PYD bir terör örgütü değil deliliniz olmadığı için. Yani kısaca biz bu yapının bir suç örgütü olduğu ortaya çıktığı gün savaşmaya başladık, siz kol kola girdiniz. Ayrıca kulağı var duymaz, dili var hakikatı konuşmaz diye boşa demiyoruz. 2014’te bir tv programında '20 yıl önce ceberrut devlet anlayışının dindarlara uyguladığı baskı ortamında dini grup görünümlü bu yapı kendini gizlemiştir' mealinde yaptığımız analizi kırpıp servis yapıyorsun. Kasetle gelmek, Kasetcilik böyle bir şey." 


ANKARA () 
 

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