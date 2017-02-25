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DHA ANKARA - AK Parti'nin referandum kampanyası başlıyor (1)

 AK Parti'nin referandum kampanyasına, Başbakan Binali Yıldırım ve partililerin katılımıyla, Ankara'dan start veriliyor. AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Tanıtım Toplantısı, bugün Ankara Arena Spor Salonu'nda...

DHA ANKARA - AK Parti'nin referandum kampanyası başlıyor (1)

 AK Parti'nin referandum kampanyasına, Başbakan Binali Yıldırım ve partililerin katılımıyla, Ankara'dan start veriliyor. AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Tanıtım Toplantısı, bugün Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak.

Kazım Karabekir, Hipodrom ve Cumhuriyet Caddeleri ile spor salonuna çıkan yollar, tanıtım toplantısı nedeniyle dün gece saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı. Spor salonunun etrafı, AK Parti bayrakları donatıldı. Partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren spor salonuna giriş yapmaya başladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Arena Spor Salonu'na giremeyen vatandaşlar için dışarıya dev ekran kuruldu.

'KARARIMIZ EVET' PANKARTLARIYLA 'EVET' YAZILI BALONLAR SALONDA

Tanıtım toplantısının yapılacağı salona; 'Türkiye'nin meselesi gençlerin meselesi', 'Yıkılmadık, yılmayacağız aksine biz daha yeni başlıyoruz', 'Kararımız evet', 'İstikrar için veriyorum oyumu alayınız gelse yıkamaz şanlı Çorum'u', 'Mesele vatan olunca teferruat olur siyaset' pankartlarıyla 'Evet' yazılı balonlar asıldığı görüldü. Ellerinde Türk bayrakları bulunan partililer, 'Daima aşk, daima millet' ezgilerine eşlik etti. Öte yandan sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, 'DaimaMilletKararımızEvet' etiketiyle hashtag açıldı. Katılımcılar, bu etiketle sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı.

Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN / ANKARA, ()

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