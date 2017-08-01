DHA ANKARA - AK Parti'li Yazıcı'dan 'tek tip giysi' açıklaması: Propaganda görüntüsü verecek materyal kullanılmasına izin vermeyeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, FETÖ mensuplarına tek tip giysi uygulamasıyla ilgili "Dünyadaki örneklerini ve bunun yansımalarını dikkate almak suretiyle bu konu üzerinde çalışılıyor. Tek tip elbisenin ötesinde, bu konuda esas olan şu. Terör örgütü mensubu olarak hiçbir failin, yargı önüne çıkan hiçbir bireyin propaganda görüntüsü verecek materyal kullanmasına, görselliği sergilemesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 sanığın yargılanmasına başlanan Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde açıklamalarda bulundu. Mahkeme salonu dışında, şehit yakınlarıyla basın mensuplarının karşısına geçen Yazıcı, "AK Parti, bu davaya müdahil olarak katılma isteminde bulunacak. Bu davanın bir diğer özelliği de şu; FETÖ örgütünün başı, birinci sırada sanık. İkinci sırada sanık, firar eden, kaçan, kaçırılan her neyse Adil Öksüz ve rütbeliler var. Darbeyle ilgili her dava önemli. Ümit ediyoruz ve bekliyoruz ki Türk adaleti, adil yargılamayla ki öyle devam ediyor, bu davaları fazla uzatmadan elbette ki uluslararası hukukun kurallarını gözetmek suretiyle bu yargılamaları sürdürüyor. İnşallah bu yargılamalar bitince sanıklar, darbeciler elbette ki hak ettikleri cezayı alacak. Zaten yargılamanın tek amacı var. Haksıza haddini bildirmek, haklıya da hakkını vermek" diye konuştu.

"YARGILAMADA GÖREVLİ HAKİM VE SAVCILARI SUÇLAMAK ANLAMLI DEĞİL"

Darbe girişimine ilişkin davaları sükunetle takip ettiklerini belirten Yazıcı, "Burada bütün milletimiz, şehit yakınları başta olmak üzere, şehitler hepimizindir, mağdur durumdayız. Türk milleti mağdur durumda. Alçakça darbe teşebbüsünde bulunan failler var. Bunların asli failleri var. Asli manevi failleri var. Her neyse statüleri ona uygun yaptırıma müstehak olacaklar. Sükunetle süreçleri takip ediyoruz. Yargılama önemli bir işlevdir. Yargılamada görevli hakim ve savcıları suçlamak çok anlamlı değil. Elbette onlar işlerini biliyor. İnşallah kısa zamanda bu dava sonuçlanır" dedi.

ŞEHİT YAKINLARINDAN 'İDAM' TALEBİ

Ankara'nın Keçiören İlçesi'nden davanın görüldüğü Sincan'a geldiğini belirten bir kişi, FETÖ mensupları için idam istediklerini dile getirerek, Hayati Yazıcı'ya şunları söyledi:

"Biz teşkilatlar olarak özellikle Keçiören teşkilatı olarak buraya özellikle idamı getirmeniz için geldik. Biz bu ipi getirdik, bunu takması ve bunu getirmesi size ait. Vatandaşlar olarak size yetkiyi verdik. Gerekirse referandum yapalım. Bu ipi onların boynuna takmadan ne bu şehit ailelerinin yüzü güler ne de bizim yüzümüz güler. Sizden idam istiyoruz. İdamı getirin"

"PROPAGANDA GÖRSELLİĞİ SERGİLEMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, FETÖ üyelerine tek tip giysi uygulamasına ilişkin şöyle konuştu:

"Yargılama süresiyle bağlantılı bu örgütün belli yerlerden talimat almak suretiyle birtakım unsurları, propaganda amacı olarak kullandığını görmekteyiz. Bunun çok yakın örneği, 'Hero' diye nitelenen tişörtü giyerek, salona gelmiş olmaları. Bundan da hareketle sanık durumunda olan faillerin tek tip elbise giymelerine ilişkin tartışma devam ediyor. Elbette ki dünyadaki örneklerini ve bunun yansımalarını dikkate almak suretiyle bu konu üzerinde çalışılıyor. Tek tip elbisenin ötesinde, bu konuda esas olan şu. Hiçbir failin terör örgütü mensubu olarak, yargı önüne çıkan hiçbir bireyin propaganda görüntüsü verecek materyal kullanmasına, görselliği sergilemesine asla izin vermeyeceğiz"

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamaları

-Vatandaşların 'İdam isteriz' sloganı atmaları

-Bir vatandaşın Yazıcı'ya yargılamalarla ilgili taleplerini dile getirmesi

Haber: Bahar DEMİREL / ANKARA, ()