DHA ANKARA - Ahmet Ercan : Deprem yerde 4 ile 5 kilometrelik bir yarılma oluşturmuş olabilir

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Sarsıntı 7 saniye sürmüştür. Deprem yerde 4 ile 5 kilometrelik bir yarılma oluşturmuş olabilir. Depremin yıkım gücü I= IV Mercalli Cancani ölçeğindedir. Artçı depremler gelen 15 günde sürecektir. Ancak artçı depremlerin büyüklüklerinin, ana depremi geçmesi beklenmemektedir. Deprem dış odağı, Kızıloz'da Atatürk Büvetinin(baraj) gölü içinde, büvetin gövdesinden geçen Bozova Kırığının, 10 km kuzey-doğusunda yer almaktadır" dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Adıyaman her 20 ile 100 yılda bir olan orta büyüklükteki depremlerden etkilenir. Adıyaman ili için deprem çekincesi büyüklük olarak M= 6,9, yıkım gücü olarak I=9'dur. Son etkileyen depremler; 14.06.1964'de, M = 6,2, yıkım gücü VII olmuş, 1 ölü, 15 yaralı, 169 yapı yıkımı olmuştur. Son etkileyici deprem ise 1986'da M=5,6 büyüklüğünde Süngü depremidir. Samsat ilçesi, Atatürk Büveti-barajı gölü içinde 2ci önemde deprem bölgesi içinde olup, Atatürk Büveti göl alanı su topladıkça orta büyüklükteki depremleri artan bir bölgedir. Kent, Adıyaman'ın 38 km. güneydoğusunda düz bir alanda kurulmuştur. Kentin yerleşimi, sulu tortul birimler üzerindedir, ancak yer oldukça sıkıdır. Kuzeybatı ile ilçenin yüksek yerlerinde gevşek, çakıltaşları ile kumtaşlarına karşılaşılır. Düzlük yerlerde yeraltısuyu derinliği çoğunlukla 3 metre derinliktedir. Bu gibi yerler deprem sarsıntısını 2 ile 2,5kat daha büyük sarsılarak duyarlar. O nedenle, sulak kesimler üzerindeki yapılarda yapı yıpranmaların göreceli büyük olması beklenir" dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "02. Mart. 2017 Çarşamba, bugün saaat 14.07'de 17,5 km derinde 5,7, ardından 4,6 ile 4,4 büyüklüğünde depremler olmuştur. Depremin olduğu yer yine Samsat'tır. Samsat'da 2008'de 4,1, 1 Aralık 2012 5,7 km derinde M=5,1 büyüklüğünde depremler olmuştu. En son da yine Samsat'ta 2008, 4 Eylül M=5,1 depremi vardır. Sarsıntı 7 saniye sürmüştür. Deprem yerde 4 ile 5 kilometrelik bir yarılma oluşturmuş olabilir. Depremin yıkım gücü I= IV Mercalli Cancani ölçeğindedir. Artçı depremler gelen 15 günde sürecektir. Ancak artçı depremlerin büyüklüklerinin, ana depremi geçmesi beklenmemektedir. Deprem dış odağı, Kızıloz'da Atatürk Büvetinin(baraj) gölü içinde, büvetin gövdesinden geçen Bozova Kırığının, 10 km kuzey-doğusunda yer almaktadır. Bu bölge deprem bakımından çok etkin değildir. Ancak, Doğu Anadolu Kırığı üzerindeki Kahramanmaraş büklümü Adıyaman'a çok yakındır. Bugün ki deprem büvet gölünün tetiklediği, özellikle, Van kaysağını kuzeye doğru sıkıştıran Arap Kalkanı ya da Bitlis Kütlesinin gerginliğinden kaynaklanmış olabilir" dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Adıyaman, Arap Kalkanı kuzey sınırı üzerinde, Doğu Torosların güney yanı başında yeralır. Güney Doğu Anadolu Bölgemizi içine alan 'Arap Kalkanının' kuzey doğru giderek, Doğu Toroslar boyunca Van Bölümünü sıkıştırması sonucunda Adıyaman'ı etkileyen yakın depremler oluşur. Adıyaman; Doğu Anadolu ( K 63° D ) ile ( K 32° D ) ile Elbistan-Süngü( Doğu-Batı ) ile Bozova ( K 70° B) Kırıklarından etkilenir" dedi.

Haber: ANKARA ()

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