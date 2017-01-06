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DHA ANKARA- Adalet Bakanlığı: "Ahmet Şık'a 01 Ocak tarihinde 1,5 litre su verilmiştir"

Adalet Bakanlığı tutuklu bulunan gazeteci Ahmet Şık'la ilgili basında yer alan "Ahmet Şık'a su bile vermediler" şeklindeki haberle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama'da " Ahmet ŞIK' a 01 Ocak tarihinde 1,5 litre su...

DHA ANKARA- Adalet Bakanlığı: "Ahmet Şık'a 01 Ocak tarihinde 1,5 litre su verilmiştir"

Adalet Bakanlığı tutuklu bulunan gazeteci Ahmet Şık'la ilgili basında yer alan "Ahmet Şık'a su bile vermediler" şeklindeki haberle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama'da " Ahmet ŞIK' a 01 Ocak tarihinde 1,5 litre su verilmiştir. Hükümlü ve tutuklulara kesintisiz olarak günlük kişi başına 200 litre soğuk ve 50 litre sıcak su verilmektedir. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bu tür haberler tamamen asılsızdır" denildi.

Adalet Bakanlığı tarafından Ahmet Şık'a ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:"Tutuklu Ahmet Şık Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 30 Aralık 2016 tarihinde gelmiş, 02 Ocak tarihinde Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmiştir. Tutuklu Ahmet ŞIK bu süre içerisinde hergangi bir kantin alışverişi yapmamış, görevli infaz koruma memurları tarafından tutuklu Ahmet ŞIK' a 01 Ocak tarihinde 1,5 litre su verilmiştir. Hükümlü ve tutuklulara kesintisiz olarak günlük kişi başına 200 litre soğuk ve 50 litre sıcak su verilmektedir. İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğünün 24 Aralık 2015 tarihli su analiz raporuna istinaden kurumda bulunan şebeke suyu da içilebilir. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bu tür haberler tamamen asılsızdır"



ANKARA()

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