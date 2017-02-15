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DHA ANKARA - Adalet Bakanlığı 10 binden fazla personel alımı yapmayı planlıyor

ADALET Bakanlığı tarafından hakim ve savcı başta olmak üzere 2017 yılında 10 binden fazla personel alımı yapılması planlanıyor. 3500 hakim ve savcı alımına ilişkin sınav süreci devam ederken, Haziran ayında da 2750 hakim ve savcı...

DHA ANKARA - Adalet Bakanlığı 10 binden fazla personel alımı yapmayı planlıyor





ADALET Bakanlığı tarafından hakim ve savcı başta olmak üzere 2017 yılında 10 binden fazla personel alımı yapılması planlanıyor. 3500 hakim ve savcı alımına ilişkin sınav süreci devam ederken, Haziran ayında da 2750 hakim ve savcı daha alınacak. Adalet Bakanlığı 5 bine yakın zabıt katibi ve infaz koruma memuru almayı da planlıyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2017 yılında hakim ve savcı ile adliye personeli alımı yapılacağını açıklamıştı. Edinilen bilgilere göre Adalet Bakanlığı tarafından 2017 yılında en az 6250 hakim ve savcı alınması planlanıyor. 3500 hakim ve savcının alımına ilişkin olarak sınav süreçlerinin devam ettiği belirtilirken, ÖSYM tarafından yapılan yazılı sınavın ardından yapılacak mülakat sınavında başarılı olan 3500 hakim ve savcı alınacak.

Adalet Bakanlığı, 3 Haziran'da ÖSYM tarafından yapılacak sınav ile 2750 hakim ve savcı almayı da planlıyor. 3 Haziran'daki sınavda 2000 hakim ve savcı hukuk fakültesi mezunlarından 750'si ise avukatlar arasından alınacak. Bakanlığın, yıl sonuna doğru hakim ve savcı alımına ilişkin bir sınav daha yapabileceği öğrenildi.

ZABİT KATİBİ VE İNFAZ KORUMA DA ALINACAK

Adalet Bakanlığı, 810 icra katibi alımına ilişkin ilana çıkarken, icra katiplerinin alımına ilişkin mülakatların devam ettiği öğrenildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından uzman erbaşlıktan ayrılanlar arasından 3000 infaz koruma memuru alımına ilişkin sınav süreçlerinin tamamlandığı ve atamalarının yakında yapılacağı belirtildi.

Adalet Bakanlığı tarafından adliyelerin zabit katibi ve mübaşir ihtiyacını gidermek için 2017 yılında en az 5 bin zabıt katibi, infaz koruma mübaşir ve şoför alımı alım yapmayı planladığı belirtildi.

Haber: Ümit KOZAN/ ANKARA, ()-

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