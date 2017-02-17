DHA ANKARA - Adalet Bakanı Bozdağ: " Viranşehir'de yapılan terör saldırısını şiddetle lanetliyorum"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Viranşehir'de hakim ve savcı lojmanlarına düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.



Bakan Bozdağ'ın açıklamasında "Şanlıurfa Viranşehir'de hakim, savcı ve zabıt katiplerine dönük terör saldırısını, bu saldırıyı yapanları, yaptıranları şiddetle lanetliyorum. Bu terör saldırısı, sadece yargı görevi yapanlara değil, aynı zamanda hukuka, adalete, milletimize, devletimize ve birliğimize yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.