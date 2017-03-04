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DHA ANKARA - Adalet Bakanı Bozdağ, randevuyu iptal etti

 ADALET Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas'ın acil görüşme talebini kabul ettiği; ancak Gagganeu Belediyesi'nin iptal kararı üzerine bu randevuyu iptal ettiği öğrenildi. Adalet Bakanlığı yetkililerinden edinilen...

DHA ANKARA - Adalet Bakanı Bozdağ, randevuyu iptal etti

 ADALET Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas'ın acil görüşme talebini kabul ettiği; ancak Gagganeu Belediyesi'nin iptal kararı üzerine bu randevuyu iptal ettiği öğrenildi.

Adalet Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 2 Mart Perşembe günü Strazburg'da bulunan Bakan Bozdağ'a, Almanya Adalet Bakanı Maas'tan görüşme talebi geldi.

Alman Bakan Maas'ın perşembe günü, saat 13.00'te Bakan Bozdağ'dan 'Bulunduğunuz yere ben geleyim, acil görüşelim önemli' diyerek, randevu istediği öğrenildi. Bozdağ'ın randevu talebini kabul etmesi üzerine iki bakanın Almanya'nın Karlsruhe kentinde bir otelde, saat 18.00'de görüşmek üzere randevulaştıkları belirtildi.

SALON İPTAL OLUNCA BOZDAĞ DA RANDEVUYU İPTAL ETTİ

Bu görüşmenin kararlaştırılmasının hemen ardından Bakan Bozdağ'ın Almanya'nın Gaggenau kentinde yapacağı referandum konuşmasının, birinci salonda 'Yeterli otopark yok' gerekçesiyle iptalinin ardından ikinci bir salon daha bulunduğu; ancak emniyetin de bu salona 'güvenlik' gerekçesiyle izin vermediği ortaya çıktı. Bu gelişmelerin ardından Adalet Bakanı Bozdağ, tepki olarak Almanya Adalet Bakanı Maas'a verdiği randevuyu iptal etti. Bu karar, Berlin Büyükelçiliği tarafından Almanya Adalet Bakanlığı'na bildirildi.

Haber: Ümit KOZAN / ANKARA, ()

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