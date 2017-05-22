DHA ANKARA - ABD Büyükelçisi'ne Dışişleri'nde nota verildi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Washington'daki olaylarla ilgili ABD Büyükelçisi John Bass'in bakanlığa çağrıldığını, Büyükelçi Bass'e sözlü ve yazılı nota verildiğini bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Washington'daki olaylara ABD makamlarının yol açtığı belirtilirken, ABD'de Türk korumalara yönelik yapılan davranış protesto edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta Vaşington'u ziyareti sırasında, Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD güvenlik personelinin Sayın Bakanımızın yakın koruma ekibine karşı yerleşik diplomatik kural ve teamüller hilafına sergilemiş oldukları profesyonelliğe aykırı saldırgan davranışlar bugün Bakanlığımıza çağrılan ABD Büyükelçisi nezdinde sözlü ve yazılı olarak protesto edilmiş, ABD makamlarının bu olayı soruşturması ve gerekli açıklamanın tarafımıza yapılması resmen talep edilmiştir.

ABD Büyükelçisi ile yapılan görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımızın Vaşington'da bulunduğu süre zarfında karşılaşılan ve ABD makamlarının gerekli önlemleri programın her aşamasında alamamasından kaynaklanan güvenlik zaaflarının, diğer her açıdan başarılı geçen bu önemli ziyareti gölgeleyemeyeceği vurgulanmıştır."

Haber: ANKARA, ()