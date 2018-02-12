DHA ANKARA - ABD Büyükelçiği önünde bulunan caddenin adının 'Zeytin Dalı' olarak değiştirilmesi için teklif



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından, ABD Büyükelçiği binasının bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adının 'Zeytin Dalı' olarak değiştirilmesi için teklif verildiği duyuruldu. Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

'ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesinin adını 'Zeytin Dalı' olarak değiştirmek için gerekli teklifi Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna imzaladı. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesi sunulacak. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun.'



ANKARA, ()

