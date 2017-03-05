DHA ANKARA - AB Bakanı Çelik: Temel değerlere saldırıların Avusturya'da olduğu gibi hükümetlerden gelmesi çok tehlikeli

AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avusturya Başbakanı Christian Kern'in, Türk politikacılara Avrupa çapında miting yapma yasağı getirilmesi için çağrıda bulunmasına tepki göstererek, "Temel değerlere saldırıların, Avusturya'da olduğu gibi hükümetlerden gelmesi çok tehlikelidir. AB, ırkçı, islamofobik ve anti- semitik siyasetler üreten bazı üye ülkelerin hükümetlerine karşı tedbir almalıdır. Avrupa'daki bazı hükümetlerin tutumu demokrasiyi tehdit etmektedir" dedi.

AB Bakanı Çelik, Avusturya Başbakanı Kern'in Türk politikacıların Avrupa'da miting yapmasını engellemek için Avrupa Birliği'ne (AB) ortak hareket etme çağrısı yapmasını eleştirdi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Çelik, şunları kaydetti:

"Avusturya Başbakanı, bazı AB ülkelerinde son günlerdeki demokrasi ve temel özgürlükler karşıtı engellemelerin AB çapında olmasını önermiş. Vatandaşlarımızla biraraya gelmemizi engellemek için AB'yi kullanmayı önermek ifade ve toplanma özgürlüğü ihlalinde yeni bir aşama. Bireysel Türkiye karşıtlıklarını Avrupa çapında yaymak isteyince en temel değerleri çiğnemekten çekinmiyorlar. Türkiye gibi büyük bir ülke bazı ülkelerin iç siyasetinde önemli yer tutabilir. Ama iç siyasi çekişmelerin de bir seviyesi olmalı. Avusturya gibi bazı ülkelerde temel değerlere saygının seviyesi ne kadar düşerse düşsün, biz temel değerleri hatırlatmaya devam edeceğiz. Avusturya hükümetinin, Avrupa'daki ırkçı hareketlerle aynı dili kullanması son derece yanlıştır. Temel değerlere aykırıdır. Temel değerlere saldırıların, Avusturya'da olduğu gibi hükümetlerden gelmesi çok tehlikelidir. AB, bu hükümetlere karşı tedbir almalıdır. AB, ırkçı, islamofobik ve anti- semitik siyasetler üreten bazı üye ülkelerin hükümetlerine karşı tedbir almalıdır. Avrupa'daki bazı hükümetlerin tutumu demokrasiyi tehdit etmektedir. Bu da temel değerlere düşman aşırı sağ akımları güçlendirmektedir. Temel değerleri tüm dünyada koruma çağrısı yapıyoruz . Bu değerler ırkçılara, islamofobik ve anti-semitik siyasetlere terkedilemez"

Haber: ANKARA, ()