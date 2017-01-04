DHA ANKARA - 9 ayda 1 milyar 595 bin lira muayene katılım payı ödendi

TÜRKİYE Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Sağlık-Sen), tarafından hastanelerde alınan muayene katılım payının vatandaşın cebine yansımasıyla ilgili bir araştırma yapıldı. Araştırmaya göre, muayene başına 5 lira katılım payı alınan devlet ve üniversite hastanelerinde, 2015 yılının ilk 9 ayında 305 milyon 336 bin muayene yapıldı. Muayene başına 12 lira katılım payı alınan özel hastanelerde ise 2012 yılında 62 milyon 799 bin muayene gerçekleştirildi.

Türk Sağlık-Sen'in araştırmasına göre, hastanelere yapılan başvuruların yüzde 30'u, katılım payı alınmaması gereken durumlar olarak değerlendirildiğinde; devlet ve üniversite hastanelerinde, 9 ayda muayene olanlar, 1 milyon 68 bin lira katılım payı ödedi. Özel hastanelerde, 9 ayda muayene olanların ödediği katılım payı ise 527 bin lira oldu. Araştırmaya göre, toplam 368 milyon 165 bin muayenenin yapıldığı 9 ayda, vatandaşın cebinden yaklaşık 1 milyon 595 lira, hazineye katılım payı olarak gitti.

KAHVECİ: DEVLET TARAFINDAN VERİLEN SAĞLIK HİZMETİ ÜCRETSİZ OLMALI

Muayene katılım paylarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "2015'te muayene katılım payı ve reçete ücreti olarak vatandaşın cebinden yaklaşık 3.7 Milyar TL çıkmıştı. 2016 yılının ilk 9 ayında sadece muayene katılım bedeli 1.5 Milyar TL'yi geçti. Her yıl muayenelerin arttığı ve bu sene muayene katılım paylarının yüzde 20 ile yüzde 60 arasında zamlandığını dikkate aldığımızda 2017'de vatandaşın cebinden muayene ve reçete parası olarak yaklaşık 5 milyar TL çıkacaktır" dedi.

Devlet tarafından verilen sağlık hizmetinin paralı olmasının kabul edilemez olduğunu belirten Sağlık-Sen Başkanı Kahveci, şöyle devam etti: "Muayene katılım paylarının tamamen kaldırılması gerekirken, yüzde 60 varan oranlarda zam yapılması kabul edilemezdir. Bu zamlar Türkiye'de sağlığı ulaşılabilir bir kamu hizmeti olmaktan çıkarmanın ilk adımıdır. SGK'ya sağlık sigortası primini her ay düzenli yatıran vatandaşından üstüne birde muayene katılım payı alması büyük bir haksızlık ve yanlışlıktır. Devlet tarafından verilen sağlık hizmeti bir kamu hizmeti olarak ücretsiz olmalıdır. Paralı olması kabul edilemezdir"

Haber: ANKARA, ()