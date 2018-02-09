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DHA ANKARA- 81 ilde günü birlik kiralanan evlere yönelik denetleme

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, dün ve bugün 81 İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il ve ilçelerde eş zamanlı olarak, rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde otel gibi kullanılmaya başlanılan...

DHA ANKARA- 81 ilde günü birlik kiralanan evlere yönelik denetleme

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, dün ve bugün 81 İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il ve ilçelerde eş zamanlı olarak, rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde otel gibi kullanılmaya başlanılan günübirlik kiralanan evlere yönelik denetlemelerin 4'üncüsü yapıldı. Gerçekleştirilen denetlemede; genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi ve terör örgütü mensuplarının örgütsel faaliyetler yürütebilecekleri göz önünde bulundurulduğundan terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesinin amaçlandığı belirtildi. 1335 ekip ve 3 bin 890 personelin görev aldığı denetlemelerde; kimlik bildirim sistemine önceki tarihlerde kayıt alınan veya yapılan araştırmalarda konumları itibarıyla günübirlik ev olabileceği değerlendirilen toplam 8 bin 806 ev kontrol edildi. 20 ev yeni kayıt altına alındı. 53 ev yasaya aykırı faaliyet gösterdiğinden kapatılması için işlem başlatıldı. 280 ev sahibine 1774 Sayılı Kimlik Bilgilendirme Kanununa Muhalefet etmekten toplamda 1 milyon 362 bin 317 TL idari para cezası uygulandı. 15 aranan şahıs yakalandı ve vize ihlali yapan 26 yabancı uyruklu şahısla ilgili sınır dışı işlem başlatıldı. Ayrıca, 3 adet tabanca, 81 adet mermi, 8,19 gr esrar maddesi ele geçirildi.

Görüntü DÖkümü

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-günü birlik kiralanan evlere yönelik denetlemelerden görüntü

Haber: ANKARA ()

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