DHA ANKARA- 81 ilde eş zamanlı 'Huzurlu sokaklar' operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından dün 81 ilde eş zamanlı olarak "Huzurlu sokaklar uygulaması" başlatıldı. Özellikle dilencilere yönelik olarak başlatılan uygulama sonucunda, 2011 kişi hakkında adli idari işlem yapıldı. 2011 kişiden 159'unun Suriye uyruklu olduğu tespit edildi. Dilencilik yapan kişilerin üzerinden çıkan 33 bin 682 TL para bulunurken ve dilencilik yapan yaşıı küçük 87 çocuk ailelerine teslim edildi.

"Huzurlu sokaklar uygulaması"na ilişkin olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklama şöyle: "Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı'nca, 17 Mayıs günü, 81 ilde eş zamanlı olarak "Huzurlu sokaklar uygulaması" başlatılmıştır. Emniyet, Göç İdaresi ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve Belediye Başkanlıklarına ait 3 bin 216 karma ekip ve 10 bin 896 personelin katılımıyla, yurt genelinde, özellikle çoocuklar başta olmak üzere (bazı kişilerin araç camını silmek, dilenmek, para vermeye zorlama vb.sebeplerden dolayı) vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda (trafik ışıkları, terminal, kavşak, park, bahçe vb.) denetimler yapılmıştır. Şehir merkezlerinde o?nceden tespit edilen noktalarda yapılan uygulama sonucunda; 41 bin 319 şahıs kontrol edilmiş, 141 aranan şahıs yakalanırken, 2011 şahıs hakkında adli/idari işlem uygulanmış, bu şahıslardan 159'unun Suriye uyruklu olduğu tespit edilmiştir. 400 adet araç kontrol edilmiş, 87 araca 18.649,00 TL ceza kesilerek 27 araç trafikten men edilmiş,

2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 33 adet mermi, 9 adet kesici/delici alet, 2 adet kurusıkı tabanca, 16,72 gram uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu hap, 75 adet kaçak sigara ve 18 kg kaçak çay ele geçirilmiş, 1867 şahsa 203.503,00 TL idari para cezası kesilmiş, dilencilik yapan şahıslar üzerinden çıkan 33.682,00 TL paranın mülkiyeti kamuya geçirilmiş olup; dilencilik yapan yaşı küçük 87 çocuk ailelerine teslim edilmiştir."

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