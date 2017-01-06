Çok sayıda kişi, çeşitli kurumlardan ihraç edildi. Emniyet ve Adalet Bakanlığından da toplamda 4386 kişi ihraç edildi.
DHA ANKARA - 3 yeni KHK yayınlandı
Çok sayıda kişi, çeşitli kurumlardan ihraç edildi. Emniyet ve Adalet Bakanlığından da toplamda 4386 kişi ihraç edildi.
06 Ocak 2017 Cuma 23:14
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