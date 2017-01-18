ANAYASA değişikliği teklifinin 2'nci turunda milletvekili seçilme yaşını 25'ten 18'e düşüren 3'üncü madde, 342 oyla kabul edildi. 3'üncü maddenin ikinci tur oylama sonucu, 342 kabul, 137 ret, 3 boş, 3 geçersiz.
DHA ANKARA - 3'üncü madde 342 oyla kabul edildi
ANAYASA değişikliği teklifinin 2'nci turunda milletvekili seçilme yaşını 25'ten 18'e düşüren 3'üncü madde, 342 oyla kabul edildi. 3'üncü maddenin ikinci tur oylama sonucu, 342 kabul, 137 ret, 3 boş, 3 geçersiz.
18 Ocak 2017 Çarşamba 22:25
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