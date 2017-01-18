DHA ANKARA - 2’nci turda yargı yetkisi’ başlıklı ilk madde kabul edildi

ANAYASA değişiklik teklifinin birinci maddesi 345 oyla kabul edildi.

Anayasa değişikliği teklifinin 2’nci tur görüşmelerinde ‘yargı yetkisi’ başlıklı birinci maddenin oylaması için 486 vekil sandık başına gitti. Sandıktan 345 kabul, 140 red ve 1 oy ise boş çıktı. Bu maddeye göre Yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, 'Bağımsız ve tarafsız' mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

HDP'Lİ SANCAR, BAKAN BOZDAĞ İLE GÖRÜŞTÜ

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Meclis Genel Kurulu'nda oylama sırasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile yaklaşık 15 dakika boyunca konuştu. Görüşme sırasında Bakan Bozdağ bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bozdağ ve Sancar’ın konuşması sırasında Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da bir süre bulundu.

Haber: Ümit KOZAN- Nursima KESKİN/ ANKARA, ()-