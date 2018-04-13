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DHA ANKARA-  28 Şubat davasında karar günü (2)  

21 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI 28 Şubat 1997 yılına ilişkin, FETÖ/PDY'den tutuklu eski savcı Mustafa Bilgili tarafından açılan ve 5 yıl süren 28 Şubat davasında karar açıklandı. Mahkeme, aralarında dönemim Genelkurmay Başkanı emekli...

DHA ANKARA-  28 Şubat davasında karar günü (2)  

21 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI
28 Şubat 1997 yılına ilişkin, FETÖ/PDY'den tutuklu eski savcı Mustafa Bilgili tarafından açılan ve 5 yıl süren 28 Şubat davasında karar açıklandı.
Mahkeme, aralarında dönemim Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin simge ismi Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan da bulunduğu 21 sanığa müebbet hapis cezası verdi. 68 sanığın beraatine karar veren mahkeme, ölüm nedeniyle 4 sanığın, zamanaşımı nedeniyle 10 sanığın hakkındaki davanın düşmesine karar verdi.
Müebbet alan sanıklar şunlar: Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Sarı, Çetin Dizdar, Çevik Bir, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Halil Kemal Gürüz, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, İlhan Kılıç, İsmail Hakkı Karadayı, Kenan Deniz, Mühittin Erdal Şenel, Vural Avar, Yıldırım Türkeri.

Görüntü DÖkümü
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-Adliye önünden görüntüler 
-Yapılan açıklamalar 
-Detaylar 

Haber-Kamera:  Özkan ARSLAN- Muhammet BAYRAM- Gökhan CEYLAN- Gizem KARADAĞ/ANKARA, ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR 

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