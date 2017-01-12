DHA ANKARA - 250 kiloluk kürsü tamir edildi, yerine montelendi

MECLİS'te yaşanan kavga sırasında, yerinden çıkan 250 kiloluk konuşma kürsüsü, tamir edilerek, tekrar montelendi.
Anayasa değişiklik teklifinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda, AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında yaşanan yumruklu kavga sırasında, yerinden çıkan Meclis kürsüsü tamir edildi. Dört işçinin taşıdığı yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki kürsü, Genel Kurul salonundaki yerine monte edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Kürsünün tamiri
-Kürsünün salona götürülmesi
Haber-Kamera: Nursima KESKİN / ANKARA, ()