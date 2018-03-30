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DHA ANKARA-  2011 yılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müfettiş yardımcılığı sınavına ilişkin 14 ilde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı  

  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müfettiş yardımcılığı sınavında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin...

DHA ANKARA-  2011 yılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müfettiş yardımcılığı sınavına ilişkin 14 ilde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı  

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müfettiş yardımcılığı sınavında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınavdan önce sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine sınav sorularını önceden ele geçirerek örgüt üyelerine verdikleri ve sınav sorularının verilmesine aracılık ettikleri tespit edilen şahıslar ile ilgili olarak toplamda 14 ilde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin yakalama işlemleri devam ediyor" denildi. 


ANKARA () 

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