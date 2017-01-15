Anayasa değişiklik teklfinin 18. maddesi, 344 oyla kabul edildi.
DHA ANKARA - 18'inci madde 344 oyla kabul edildi
Anayasa değişiklik teklfinin 18. maddesi, 344 oyla kabul edildi.
15 Ocak 2017 Pazar 23:25
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