DHA ANKARA - 17’nci madde 342 oyla kabul edildi

ANAYASA değişikliği teklifinin 17’nci maddesi 342 oyla kabul edildi. 452 oyun kullanıldığı seçimde 135 ret, 2 çekimser ve 2 oy geçersiz sayıldı. CHP'liler, oy kullanmaya giderken, beraberlerinde götürdükleri anayasa kitapçığını, oy sandığının bulunduğu masaya bıraktılar.

ANAYASA KİTAPÇIĞINI MASALARA BIRAKTILAR

Anayasa değişikliği teklifinin 17’nci maddesi üzerinde gizli oylama yapılmaya başlandı. Oy kullanma işlemi sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, oyunu kullandıktan sonra oy kupalarının bulunduğu masaya anayasa kitapçığını bıraktı. Bunun üzerine oy kullanan CHP’li milletvekilleri sırayla anayasa kitapçıklarını oy kupalarının bulunduğu masaya üst üste koydu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa kitapçığını oy kullandıktan sonra alarak CHP'li milletvekilleriyle sohbet ederek gülümsedi. Bozdağ, yanına aldığı anayasa kitapçığı ile birlikte giderken Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın, kitapçığı isteyince kendisine taktim etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oy pusulasını atarken masanın üzerindeki anayasa kitapçığını inceledi. Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın “Anayasayı üst üste koydunuz. Dikkat edin devirmeyinö diye espri yaptı. CHP’li ve AK Partili milletvekilleri anayasa kitapçığıyla fotoğraf çektirdi. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından anayasa kitapçıklarını toplayan masaların üzerine bırakıldı.

BAŞBAKAN YILDIRIM VE KILIÇDAROĞLU SOHBET ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile oy kullanma işlemi sırasında bir süre sohbet etti. Başbakan Binali Yıldırım'dan sonra, Kılıçdaroğlu da aynı kabinde oy kullandı. Yıldırım, daha sonra Kılıçdaroğlu’nu oy pusulalarını kupaya birlikte atmak için davet etti ancak; Kılıçdaroğlu oy pusulasını başka bir kupaya attı.