DHA ANKARA - 15 Temmuz gazisi Başbakan Yıldırım ile fotoğraf çektirmek isterken yere düştü

BAŞBAKAN Binali Yıldırım ile fotoğraf çektirmek isteyen 15 Temmuz gazisi bir genç koruma polisinin kendisini yere düşürdüğünü iddia ederek "Bu yapılır mı, biz düşman mıyız?" diye tepki gösterdi.

AK Partinin TBMM'deki grup toplantısı sonrasında, Başbakan Binali Yıldırım ile fotoğraf çektirmek isteyen bir gazi yere düştü. 15 Temmuz darbe girişiminde ayağından sakatlanan ve ismini açıklamayan genç gazi, bir koruma polisinin kendisini düşürdüğünü ileri sürerek amacının Başbakan Yıldırım ile fotoğraf çektirmek olduğunu bildirdi. Meclis polisleri ve sağlık ekiplerinin yardım ettiği gazi "Gaziyim ben. Yaptığına bak. Ayağım sakat. Başbakan koruması ayağıyla vurdu. Atıyor yere atıyor böyle bir şey var mı? Bu yapılır mı düşman mıyız biz ya" diyerek tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gazinin yerde bağırması

-Gazinin ayağını ovuşturması

-Gazinin sandalyeye oturtulması

Haber-Kamera:Ümit KOZAN-Nursima KESKİN / ANKARA,()