DHA ANKARA - 14'üncü madde 341 oyla kabul edildi

ANAYASA değişikliği teklifinde HSYK üyesi sayısının 13'e çıkarılmasını öngören 14’üncü maddesi, 133 ret, 1 çekimser, 4 boş, 4 geçersiz oyla kabul edildi.
Haber: Ümit KOZAN- Nursima KESKİN/ANKARA, () -
ANAYASA değişikliği teklifinde HSYK üyesi sayısının 13'e çıkarılmasını öngören 14’üncü maddesi, 133 ret, 1 çekimser, 4 boş, 4 geçersiz oyla kabul edildi. Haber: Ümit KOZAN- Nursima KESKİN/ANKARA, () -
15 Ocak 2017 Pazar 00:31
ANAYASA değişikliği teklifinde HSYK üyesi sayısının 13'e çıkarılmasını öngören 14’üncü maddesi, 133 ret, 1 çekimser, 4 boş, 4 geçersiz oyla kabul edildi.
Haber: Ümit KOZAN- Nursima KESKİN/ANKARA, () -
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